Cinturão em jogo! Ultimate anuncia Tom Aspinall vs Ciryl Gane como luta principal do UFC 321

A categoria dos pesos-pesados do Ultimate está prestes a adentrar em uma nova era. Afinal de contas, com Jon Jones aparentemente fora da equação pelo título, a principal liga de MMA do mundo seguiu adiante. E prova disso é que Dana White anunciou oficialmente que o campeão Tom Aspinall duelará contra o desafiante Ciryl Gane pelo cinturão linear da divisão. O inglês e o francês medirão forças na luta principal do UFC 321, programado para o dia 25 de outubro, em Abu Dhabi (EAU).

A novidade foi dada em primeira mão por Dana White durante uma live e confirmada através das redes sociais da empresa (veja abaixo ou clique aqui). Aspinall e Gane já possuem um histórico. Em meados de 2024, o inglês acusou o rival francês de ter recusado um confronto direto para focar em uma participação em um filme, à época. Desde então, os pesos-pesados trocam farpas ocasionalmente. Agora, o tira-teima será no octógono mais famoso do mundo.

Período de inatividade

Tanto Aspinall quanto Gane entrarão em ação pela primeira - e possível única - vez em 2025. Depois que derrotou Curtis Blaydes e defendeu o cinturão interino, em julho de 2024, Tom aguardou por longos 12 meses um desfecho da novela entre o UFC e Jon Jones, de olho em uma unificação dos títulos. Com 'Bones' desinteressado, a liga promoveu o inglês ao posto de campeão linear. Agora, para compensar o tempo perdido, o atleta de Salford (ING) já projetou um reinado ativo no Ultimate.

Por sua vez, Ciryl competiu mais recentemente, em dezembro de 2024. Na ocasião, entretanto, o francês protagonizou uma revanche polêmica contra Alexander Volkov. Para muitos, inclusive Dana White, o gigante russo fez o suficiente para ter o braço erguido naquela oportunidade, mas quem acabou sendo apontado vencedor, na decisão dividida dos juízes, foi Gane - que agora foi agraciado com mais um 'title shot' na carreira.

Malhadinho de olho

Possivelmente para se precaver para qualquer tipo de imprevisto, o Ultimate encaminhou outro confronto entre pesos-pesados para o card do UFC 321. De olho em uma oportunidade de lutar pelo título, Jailton Malhadinho e Volkov medirão forças em Abu Dhabi. A tendência é que o vencedor da disputa entre o brasileiro e o russo garanta o posto de próximo da fila pelo cinturão - que estará em posse de Aspinall ou Gane, na teoria.

