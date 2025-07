Cinturão BDE! Poirier ganha presente especial da filha após derrota no UFC 318

Dustin Poirier não foi capaz de conquistar o cinturão 'BMF' ('lutador mais durão') na sua luta de despedida, no UFC 318. Mas pode-se dizer que o lutador americano não ficou totalmente de mãos abanando após a derrota para Max Holloway na luta principal do card do Ultimate no último sábado (19), em Nova Orleans (EUA).

Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', Poirier abriu o coração e contou que recebeu um presente especial de sua filha após pendurar as luvas no último sábado. Com apenas oito anos de idade, a pequena Parker preparou à mão um cinturão com as iniciais 'BDE' - 'Best Dad Ever' (melhor pai do mundo em tradução livre) e entregou para o veterano assim que ele voltou para casa depois do UFC 318.

"Ela odeia palavrão e coisas assim, então ela não gosta do cinturão BMF. Mas ela me deu isso (cinturão 'melhor pai do mundo'), ele fez isso. Eu não tenho o (cinturão) BMF, mas eu tenho o BDE ('Best Dad Ever')... Onde o BMF ficaria, eu tenho essa belezinha aqui. Esse é único: Melhor Pai do Mundo. Então, sim, estou orgulhoso desse", afirmou Poirier.

Sem título linear

O cinturão feito pela sua filha certamente ocupará um espaço de destaque na galeria de troféus de Dustin Poirier. O americano, porém, não poderá fazer o mesmo com o título linear do UFC. Durante sua carreira, 'The Diamond', como é apelidado, teve três oportunidades de conquistar o cinturão linear peso-leve (70 kg) da organização, mas falhou em todas, diante de Khabib Nurmagomedov, Charles Do Bronx e Islam Makhachev, respectivamente. O mais perto que Poirier chegou de tal feito foi a conquista do cinturão interino da divisão, em 2019.

Dustin Poirier's daughter gifted him a "Best Dad Ever" belt after his retirement fight 🥹❤️ "I don't have the BMF but I got the BDE... I'm proud of this one. Life is good man." 🎥 @arielhelwani pic.twitter.com/gkG2OJPbG7 — Championship Rounds (@ChampRDS) July 21, 2025



