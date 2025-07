Chapecoense bate Volta Redonda em jogo movimentado e permanece no G-4 da Série B

A Chapecoense bateu o Volta Redonda pelo placar de 4 a 2, em partida realizada na Arena Condá, nesta quarta-feira, e válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória foi fundamental para manter o time catarinense dentro da zona de classificação para o Brasileirão da próxima temporada.

Com o resultado, a Chapecoense chegou aos 29 pontos e se manteve no G-4, junto com Goiás, Coritiba e Novorizontino. Na parte baixa da tabela, o Volta Redonda tem 18 pontos e ocupa a 19ª colocação, na zona de queda.

A Chapecoense começou a partida em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 10 minutos, com um belo gol de falta de Maílton. No entanto, o Volta Redonda reagiu rapidamente e empatou aos 15, quando André Luiz aproveitou sobra de bola após escanteio para deixar tudo igual.

Apesar da resposta do adversário, o time catarinense manteve o controle das ações ofensivas, criou várias oportunidades e voltou à frente com Rafael Carvalheira, aos 36, após assistência de Giovanni Augusto. Pouco depois, aos 40, Neto Pessoa aproveitou nova oportunidade e marcou o terceiro da Chapecoense, levando grande vantagem para o intervalo.

O segundo tempo teve um ritmo menos intenso, mas a Chapecoense seguiu superior e voltou a marcar aos 27 minutos, novamente com Neto Pessoa, que aproveitou falha da defesa para balançar as redes pela segunda vez.

Mesmo em desvantagem, o Volta Redonda continuou buscando o ataque e conseguiu descontar com Matheus Lucas, aos 34 minutos, após aproveitar sobra na área, dando números finais ao movimentado duelo.

Na próxima rodada, a Chapecoense encara o Atlético-GO, no domingo, às 19h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O Volta Redonda joga no mesmo dia, porém, às 16h, no Raulino de Oliveira, diante do Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 4 X 2 VOLTA REDONDA

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Victor Caetano (Bressan), Eduardo Doma, João Paulo e Maílton (Gabriel); Bruno Matias, Rafael Carvalheira (Pedro Martins), Giovanni Augusto (Márcio Júnior) e Walter Clar); Neto Pessoa e Marcinho (Ítalo). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

VOLTA REDONDA - Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Fabrício e Sánchez (Juninho Monteiro); Pierre, André Luiz (Chay) e Ray (Léo Ceará); PK (Matheus Lucas), MV (Matheus Costa) e Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa.

GOLS - Maílton, aos 11, André Luiz, aos 16, Rafael Carvalheira, aos 36 e Neto Pessoa, aos 40 minutos do primeiro tempo; Neto Pessoa, aos 27, e Matheus Lucas, aos 35 do segundo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

CARTÕES AMARELOS - Maílton e Giovanni Augusto (Chapecoense); Pierre, André Luiz e Raí (Volta Redonda).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).