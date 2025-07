Ceni fala sobre primeiro gol sofrido pelo Bahia e lamenta eliminação na Sul-Americana

O Bahia deu adeus à Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Tricolor Baiano foi derrotado por 2 a 0 pelo América de Cali-COL, na Colômbia, no jogo de volta dos playoffs da competição. O primeiro gol sofrido pela equipe do técnico Rogério Ceni surgiu após uma enorme confusão da defesa. Para o treinador, o que ocorreu foi uma falta de comunicação devido ao ambiente barulhento.

"O primeiro gol sofrido teve um vacilo, uma falta de comunicação. Aquele gol que tomamos ditou o ritmo do jogo. Penso que a jogada foi uma infelicidade que começou na dividida do Michel Araújo. Depois a gente tinha a bola sob controle, acho que foi uma falha de comunicação, tinha muito barulho no estádio. Faltou entender o que estava acontecendo naquele jogo", explicou Ceni.

"Fizemos um primeiro tempo ruim, não competimos como a gente esperava. No segundo tempo fomos melhores, dominamos mais o jogo, mas não conseguimos fazer o gol", argumentou o treinador.

Lamentação pela eliminação

Em seguida, Ceni disse que os insucessos na temporada poderiam acontecer, mas que, em sua opinião, o Bahia deixou a Sul-Americana de forma precoce.

"Eu disse recentemente que os insucessos poderiam vir. Nunca gostei de perder na minha vida, mas no futebol você mais perde do que vence competições. Acho que estamos saindo muito cedo dessa. Temos que manter o foco nas outras competições. É triste, fico com sentimento muito ruim, mas não fizemos um bom primeiro tempo e não foi suficiente para conseguir a classificação", concluiu Ceni.

Agora o Bahia volta a focar no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe de Ceni recebe o Juventude, às 18h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da competição nacional.