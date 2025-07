Cássio é homenageado pelo Corinthians e ovacionado pela torcida no retorno a Itaquera

A partida entre Corinthians e Cruzeiro pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou o reencontro de Cássio com a Neo Química Arena e o ex-clube nesta quarta-feira. O goleiro passou 12 anos na equipe paulista e recebeu homenagens antes de encarar o ex-clube pela primeira vez.

Antes do jogo, o Corinthians exibiu um vídeo nos telões do estádio com homenagem ao goleiro. A imagem mostrava o escudo corintiano e uma foto do jogador, com os dizeres: "Obrigado, gigante!".

A torcida também fez sua manifestação. Durante o aquecimento, Cássio foi aplaudido. Ele também foi bem recebido por companheiros antigos, com troca de abraços no túnel de entrada ao campo e no banco de reservas.

Está é a primeira vez que o ídolo corintiano reencontra a torcida alvinegra em campo em Itaquera. Curiosamente, ele não esteve em campo nos dois encontros entre Cruzeiro e Corinthians na última temporada.

Cássio defendeu o Corinthians por incríveis 12 anos. Foram 712 jogos no gol corintiano e diversos títulos, incluindo o Mundial de Clubes e a Libertadores, além de dois troféus do Brasileirão, Recopa Sul-Americana e quatro taças do Paulistão.