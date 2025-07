Cássio avalia empate do Cruzeiro e descreve reencontro com o Corinthians: "Difícil voltar aqui"

Nesta quarta-feira, Cruzeiro e Corinthians empataram sem gols, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o reencontro do goleiro Cássio, ídolo do Timão, com a equipe paulista. O arqueiro descreveu o retorno a Itaquera e avaliou o duelo.

"É bem difícil voltar aqui. Foram mais de 12 anos, (tenho) um respeito enorme pela instituição, pela torcida e pelas pessoas que trabalham aqui. Já tinha saído para o vestiário, mas gostaria de agradecer pela homenagem que fizeram para mim. Sou grato e tenho muito respeito pela camisa do Corinthians", disse Cássio após o duelo.

Cássio teve bom desempenho na partida, que foi truncada. O goleiro foi responsável por evitar um gol de Memphis Depay aos 43 minutos do segundo tempo, quando defendeu uma finalização de longa distância do holandês.

"Foi um jogo muito equilibrado. Nós nos defendemos bem. Esse tipo de jogo é de detalhe. Infelizmente não conseguimos fazer o gol, mas também não tomamos. Acho que ficou na mesma linha, porque sempre temos que continuar pontuando", completou.

Mais uma partida ??????? do goleiro Cássio! Vamos, paredão! ?? ? Marco Galvão/Cruzeiro pic.twitter.com/pDu6xJwofv ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) July 24, 2025

O goleiro ainda ressaltou a dificuldade de jogar na Neo Química Arena, que contava com mais de 30 mil torcedores.

"É um jogo grande, nem sempre vamos conseguir ganhar, mas vir aqui (na Neo Química Arena) e conseguir pontuar é bem difícil. O Corinthians é muito forte em casa", concluiu.

Fase do Cruzeiro

A Raposa segue liderando o Campeonato Brasileiro, com 34 pontos em 16 jogos disputados. O Cruzeiro é seguido por Flamengo (31), Palmeiras (29) e Red Bull Bragantino (28).

O time de Leonardo Jardim volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), quando recebe o Ceará, no Mineirão, pela 17ª rodada do Brasileirão.