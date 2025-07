Carlos Prates exalta trocação de Geoff Neal comparado com Ian Garry: “Mais perigoso”

Depois de experienciar a temporada perfeita em 2024, com quatro vitórias via nocaute no UFC, Carlos Prates sentiu o gosto da derrota pela primeira vez na liga em abril deste ano, contra Ian Machado Garry. Para voltar à coluna dos triunfos dentro do Ultimate, o representante da 'Fighting Nerds' terá que lidar com um adversário ainda mais perigoso do que o irlandês. Ao menos é desta forma que o meio-médio (77 kg) de Taubaté (SP) classifica Geoff Neal, seu próximo oponente na organização, se comparado com seu mais recente algoz.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Prates exaltou o poder de fogo do americano na trocação para elegê-lo como uma ameaça maior dentro do octógono do que Ian Garry. Sincero, porém, 'The Nightmare' admite que considera o combate diante de Geoff Neal mais acessível, do ponto de vista de conseguir o resultado positivo, do que a disputa contra o irlandês - que, em sua visão, é mais difícil de ser superado.

"É um boxeador canhoto, tem mão dura. Mas não descarto a hipótese dele tentar me derrubar, dele tentar me quedar. É um cara completo, duro. Acho que é mais perigoso do que o Ian Garry. Porém, é uma luta menos difícil de ser ganha. Acho que o Ian Garry é um pouco mais difícil de ganhar do que ele, é mais malandro, sabe levar a luta. O Geoff Neal, acredito que não tem essa malandragem que o Ian Garry tem. Mas acho ele mais perigoso por causa do peso da mão", opinou Carlos.

Preparação prévia

Carlos Prates e Geoff Neal foram escalados originalmente para duelarem no UFC 314, em abril. A disputa, entretanto, acabou cancelada após o americano se lesionar durante a preparação. O desfecho, inclusive, abriu o caminho, à época, para a liga 'acelerar' o striker de Taubaté e colocá-lo em rota de colisão justamente com Ian Garry. Sendo assim, a preparação para encarar 'Handz of Steel' ainda está fresca na mente do brasileiro e sua equipe de treinadores e precisou apenas ser retomada.

"Acho que sim (faz sentido enfrentar o Neal). Ainda mais pela forma que foi a última derrota, foi um lutão que a galera gostou. Então faz total sentido. Bastante informação (já tenho dele). A gente treinou um mês para o Geoff Neal, depois que mudou para o Ian Garry. Então já tinha os vídeos, tudo que os meus treinadores olham. O que ele faz e não faz. Já vinha fazendo sparring com um canhoto pensando no Geoff Neal. Então agora a gente só retomou o trabalho que paramos no meio do caminho", relembrou o striker da 'Fighting Nerds'.

Prates e Neal medirão forças no UFC 319, programado para o dia 16 de agosto, em Chicago (EUA). O card numerado contará com a presença em peso do 'Esquadrão Brasileiro'. Além de Carlos, os 'brazucas' Diego Ferreira, Jéssica 'Bate-Estaca', Edson Barboza e Karine 'Killer' também estão confirmados para o evento.

