Francês campeão mundial critica Yamal: 'não consigo olhar para ele'

Campeão mundial pela França em 2018, o ex-jogador Adil Rami fez duras críticas ao "humano" Lamine Yamal, atacante e novo camisa 10 do Barcelona.

O que aconteceu

Após perder a final da Euro, Yamal virou o rosto ao cumprimentar Cristiano Ronaldo. Este gesto — que aconteceu enquanto a Espanha passava pelo corredor formado pelos portugueses, já na cerimônia de premiação — incomodou Ramil.

A forma como ele apertou a mão do Cristiano Ronaldo me incomodou. Tudo começou ali. Não gostei que fizesse vídeos pelas costas dele, falando dele. Vê-lo fazendo besteiras com as calças abaixadas me irrita. Rami, em live na Twitch

O ex-jogador ainda citou a polêmica festa de aniversário do atacante do Barcelona. O evento está sendo investigado pelo governo espanhol por ridicularizar pessoas com nanismo.