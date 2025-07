Marcus Buchecha destaca estreia no UFC em Abu Dhabi: "Roteiro de filme"

Um dos mais condecorados lutadores de jiu-jitsu da história, Marcus Almeida buscou na mudança para o MMA encarar novos desafios no esporte. Neste sábado (26), 'Buchecha' - como é conhecido - dará mais um passo importante na sua carreira. Depois de competir exclusivamente no ONE Championship no início de sua caminhada nas artes marciais mistas, o faixa-preta vai estrear no UFC, o maior evento do mundo - a realização de um sonho, e com contornos cinematográficos, de acordo com o próprio.

Chegar no principal evento de MMA do planeta nem sempre foi visto como um objetivo alcançável pelo peso-pesado brasileiro. Foi só depois de comprovar que poderia ser bem-sucedido também na nova modalidade, após vencer seus primeiros compromissos no ONE, que Marcus Buchecha passou a acreditar na possibilidade de integrar, futuramente, o plantel de lutadores do Ultimate.

Para atingir seu objetivo, o faixa-preta teve que exercitar sua paciência e aguardar a oportunidade de, após entrar em rota de colisão com o ONE Championship pela forma como sua carreira vinha sendo conduzida pela entidade asiática, ficar livre no mercado e poder assinar com o UFC. Agora, confirmado como novo reforço da liga presidida por Dana White e já com estreia marcada para este sábado, Buchecha sabe que o desafio é provar que pode estar entre os melhores e se consolidar na organização.

"Acho que todo lutador sonha com isso. Mas eu mesmo achava que era um sonho muito distante. Comecei no MMA, as coisas foram acontecendo, as vitórias foram vindo e quando eu vi, já tinha virado um sonho mais próximo. Depois da minha terceira vitória, foi algo que eu falei: 'Quer saber, eu quero ir (para o UFC)'. Até então, eu não tinha essa pretensão, não sabia se MMA ia ser algo que eu ia querer fazer realmente. E as coisas foram acontecendo, a evolução foi vindo e quando eu vi, se tornou realmente um objetivo, um sonho. Consegui realizar o começo desse sonho, porque não é só chegar no UFC. Tem que chegar e trabalhar muito, tenho consciência disso. Mas o primeiro passo foi dado, que é chegar. A realização desse sonho, desse trabalho de uma vida inteira", declarou Buchecha, em entrevista exclusiva à Ag Fight.

Roteiro de filme

E a estreia de Marcus Buchecha no Ultimate não poderia ser mais especial. Escalado para encarar o top 15 dos pesados Martin Buday no card do UFC Abu Dhabi, o faixa-preta brasileiro volta a competir na capital dos Emirados Árabes Unidos - local onde conquistou alguns de seus principais títulos no jiu-jitsu.

"Muito da minha história se resume aqui, eu fiz aqui. Ganhei muitos títulos no World Pro, tenho dois títulos do ADCC (Abu Dhabi Combat Club). Eu tenho muito de Abu Dhabi na minha história, na minha carreira. 2015 foi a última vez que eu lutei aqui, dez anos depois eu estou de volta, competindo no UFC, no maior show que tem. Tive um suporte muito grande aqui, fiz muitos amigos durante essas idas e vindas para competir em Abu Dhabi ao longo dos anos. Foi muito bom essa luta ser aqui. Vim um pouco mais cedo, me adaptei, tive todo o suporte, tenho muitos amigos aqui. Está sendo um roteiro de filme, tudo perfeito, espero que continue assim até sábado", concluiu.

Buchecha no MMA

Após fazer história nos tatames sendo o recordista de títulos mundiais de jiu-jitsu na faixa-preta (13x), Marcus Buchecha iniciou sua trajetória no MMA profissional no ONE, em setembro de 2021. Na organização asiática, o brasileiro venceu cinco dos seis confrontos disputados - todos eles pela via rápida, por finalização ou nocaute, no primeiro round. Seu único revés veio diante do senegalês Oumar Kane, conhecido pelo apelido de 'Reug Reug', em agosto de 2023, quando foi superado na decisão dos juízes.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok