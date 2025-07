Pedro volta a ser titular do Flamengo em jogo contra Bragantino; veja times

Bragantino e Flamengo estão escalados para o jogo de hoje, às 21h30 (de Brasília), em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O Bragantino vai a campo com: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Mosquera, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

O Flamengo tem como titulares: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro.

Pedro volta a ser titular do Flamengo. O atacante ficou afastado por questões comportamentais, voltou fazendo gol no clássico contra o Fluminense e agora retorna aos 11 iniciais no lugar de Wallace Yan. O último jogo do camisa 9 como titular foi contra o Los Angeles FC, no Mundial.

O Flamengo tem ainda outras três mudanças em relação ao último jogo: Wesley, Evertton Araújo e Bruno Henrique entram nas vagas de Danilo, Allan e Everton Cebolinha.