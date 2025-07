Wesley salva em tom de adeus, Flamengo bate Bragantino e cola no Cruzeiro

O Flamengo contou com a estrela de Wesley — que vive clima de adeus — e buscou a virada por 2 a 1 sobre o Bragantino, no estádio Cícero de Souza, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O Bragantino surpreendeu o Flamengo com jogada à la PSG. O Massa Bruta fez a sua versão de uma jogada feita por Neymar, Messi e Mbappé na saída de bola em um jogo contra o Lille, em 2022, e saiu na frente aos 8 segundos do segundo tempo com Lucas Barbosa.

Os defensores deram a vitória ao Flamengo. Léo Pereira empatou, e Wesley, que pode ter feito sua despedida antes de ir à Roma, virou. Ele comemorou tirando a camisa e exibindo para a torcida flamenguista no estádio.

O Flamengo é o vice-líder e colou no Cruzeiro. O Rubro-Negro foi aos 33 pontos e ficou a um do rival, que lidera o Brasileirão e vem de empate com o Corinthians. O Bragantino se deu mal, se manteve com 27 e acabou ultrapassado pelo Palmeiras, ficando no quarto lugar.

As duas equipes voltam a campo no final de semana pelo Brasileirão. No sábado, o Bragantino visita o Fortaleza, às 18h30 (de Brasília). No domingo, o Flamengo recebe o Atlético-MG, às 20h30. Os dois jogos valem pela 17ª rodada.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi de imposição do Bragantino e Flamengo reativo. A equipe da casa dominou os minutos iniciais e finais da etapa. Foram nesses momentos que as principais chances surgiram, principalmente pelos lados do campo. Fora de casa, o Flamengo tentou cadenciar mais a partida e encontrou dificuldades para criar chances — só chegou com perigo em uma roubada de bola na saída do Massa Bruta.

A defesa fez a diferença no ataque do Flamengo. O Bragantino voltou ensaiado para o segundo, literalmente. Em jogada trabalhada, a equipe da casa surpreendeu o rival e saiu na frente, mas ficou por isso. Dominante, o Fla rondou a área com seus atacantes, mas quem buscou a virada foram os defensores. Léo Pereira e Wesley decidiram na reta final e levaram os torcedores presentes em Bragança Paulista à loucura. Atrás no placar, o Massa Bruta não conseguiu reagir.

Compare os gols de Bragantino e PSG

Bragantino

Treinador faz diferença?



Jogada espetacular e ensaiada do RB Bragantino. Nunca tinha visto uma dinâmica de 4º homem na SAÍDA DE JOGO.



Fernando Seabra pic.twitter.com/uuMl7DpUxX -- Futebol Total (@Totalfute) July 24, 2025

PSG

Lances importantes e gols

Para fora! Mosquera recebeu em velocidade pela direita e cruzou rasteiro. A bola atravessou a área e sobrou para Lucas Barbosa completar. Ele mandou na rede pelo lado de fora.

Que bomba. O Flamengo roubou a bola no campo de ataque, e Jorginho serviu Bruno Henrique. O camisa 27 recebeu de frente para o gol e soltou a bomba de fora da área. Cleiton caiu no canto esquerdo e espalmou.

Passou perto. Jhon Jhon encontrou Vinicinho dentro da área. O atacante dominou já puxando para a esquerda e finalizou cruzado. Ela passou na boca do gol e não entrou.

Milagre! Jhon Jhon teve falta para cobrar na meia-lua. O camisa 10 mandou no ângulo esquerdo de Rossi, que reagiu rápido e conseguiu salvar com a ponta dos dedos.

Bragantino sai na frente com gol-relâmpago: 1 a 0. O Bragantino teve a saída de bola no segundo tempo e fez jogada ensaiada. Sasha tocou para Ramires, que ameaçou tocar para trás e ajeitou de novo para o atacante. De costas, ele serviu Jhon Jhon, que lançou Lucas Barbosa. Cara a cara com Rossi, ele só tirou e balançou as redes aos oito segundos.

Errou o alvo. Arrascaeta ficou com muito espaço pelo meio e avançou em direção a área. Sozinho na entrada dela, ele levou para a direita e bateu colocado. Ela passou rente à trave esquerda de Cleiton, que só espiou.

Flamengo empata pelo alto: 1 a 1. Arrascaeta alçou bola na área em cobrança de falta. Léo Pereira apareceu na segunda trave, subiu mais que a defesa do Bragantino e cabeceou firme para o chão. A bola quicou e entrou.

Wesley vira o jogo: 2 a 1. Viña fez jogadaça pela esquerda e serviu Wallace Yan no meio. Ele invadiu a área e rolou para Wesley, que finalizou cruzado para vencer Cleiton e colocar o Flamengo na frente.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 x 2 FLAMENGO

Data e horário: 23 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: 16ª rodada do Brasileirão

Local: Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Gols: Lucas Barbosa (1'/2°T), Léo Pereira (20'/2°T), Wesley (39'/2°T)

Cartões amarelos: Jorginho, Evertton Araújo, Léo Pereira, Pedro (FLA), Cleiton (BGT)

Bragantino: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique (Eduardo Santos, depois Gustavo Marques), Guzmán e Guilherme Lopes; Gabriel, Eric Ramires (Praxedes) e Jhon Jhon; Mosquera (Vinicinho), Lucas Barbosa (Fabinho) e Eduardo Sasha (Pitta). Técnico: Fernando Seabra

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho). Técnico: Filipe Luís