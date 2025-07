Bisneto de Mussolini espera que habilidades em campo superem seu sobrenome

(Reuters) - O zagueiro Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador fascista italiano Benito Mussolini, revelou o desejo de que seu talento no futebol signifique mais do que seu sobrenome, enquanto se prepara para a estreia na Série A com o Cremonese.

O lateral-direito de 22 anos emprestado pela Lazio juntou-se ao Cremonese no início do mês, após o clube ser promovido à primeira divisão italiana por meio dos playoffs da Série B.

"Estou aqui para jogar futebol. Meu sobrenome? Isso incomodou mais os outros do que a mim. É um nome pesado para os outros, mas não para mim", disse Floriani Mussolini em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

"Quanto menos se falar sobre isso, melhor. Estou aqui para me expressar em campo, nada mais... Quero ganhar experiência valiosa na Série A, enfrentar jogadores mais experientes e jogar o máximo possível para mostrar minhas habilidades."

Floriani Mussolini é filho de Mauro Floriani e da política italiana Alessandra Mussolini, ex-membro do Parlamento Europeu pelo partido Forza Italia e neta de Benito Mussolini, que foi primeiro-ministro da Itália de 1922 a 1943 após um golpe fascista.

Floriani Mussolini, que também pode jogar como ponta, atuou em 37 partidas pela Juve Stabia na última temporada, que perdeu para o Cremonese nas semifinais dos playoffs. Ele entrou para a equipe juvenil da Lazio aos 13 anos de idade, vindo da rival AS Roma.

"O jogo contra a Lazio será especial, é o time com o qual cresci e para o qual torço", acrescentou.

"Mas agora estou focado em dar tudo de mim pelo Cremonese, e quero vencer essa partida."

O Cremonese começa sua campanha na Série A fora de casa, contra o AC Milan, em 23 de agosto.

(Reportagem de Shifa Jahan em Bengaluru)