Benfica vence jogo-treino ainda sem Richard Ríos

O Benfica testou sua equipe nesta quarta-feira visando a temporada 2025/26. Em jogo-treino realizado no CT, o clube de Lisboa superou o Estoril por 3 a 0.

Recém-contratado junto ao Palmeiras, o volante Richard Ríos não participou do confronto. Os gols da vitória foram marcados por Aursnes, Pavlidis e Bruma

O técnico Bruno Lage utilizou a seguinte formação no Benfica no 1º tempo do jogo-treino: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Obrador, Florentino Luís, Aursnes, João Veloso, Prestianni, Aktürko?lu e Pavlidis.

Na segunda parte da movimentação, a equipe teve Samuel Soares, Leandro Santos, Joshua Wynder, Gonçalo Oliveira, Dahl, Diogo Prioste, Leandro Barreiro, João Rego, Bruma, Schjelderup e Henrique Araújo.

Benfica: próximo compromisso

O Benfica volta a jogar no sábado contra o Fenerbahce, comandado pelo técnico José Mourinho, em partida válida pela Eusébio Cup.