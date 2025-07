'Não dá para adiar', diz Basso sobre necessidade de vitórias do Santos

O Santos foi superado por 2 a 1 para o Internacional, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. João Basso lamentou o resultado e afirmou que o clube não pode seguir perdendo pontos em casa. O zagueiro, por outro lado, disse que o elenco está com a cabeça tranquila para sair da crise.

"Temos que ouvir, abaixar a cabeça para melhorar. Eles nos apoiaram o jogo todo. Temos que representar. É um time que exige que vitórias, demanda titulo. Não podemos perder jogos do jeito que estamos perdendo", disse ao Premiere.

"Nosso time está com a cabeça tranquila para sair dessa situação. Sabemos da nossa qualidade. Mas não dá para adiar. Temos que vencer para sair dessa situação o quanto antes. Hoje foi por detalhes. Sábado temos uma final e temos que vencer", completou.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano desperdiçou a chance de sair da zona do rebaixamento. O time está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4. Os cariocas, porém, têm um jogo a menos.

O Santos volta a campo no sábado, quando visita o Sport, pela 17ª rodada da Série A. A bola rola no gramado da Ilha do Retiro, em Recife (PE), a partir das 18h30 (de Brasília).