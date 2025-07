Augusto Melo e Memphis são alvos de protestos em pichações

Torcedores do Corinthians fizeram, mediante pichações, protestos na manhã desta quarta-feira em relação à atual fase da equipe. As críticas foram direcionadas ao presidente afastado Augusto Melo e ao atacante Memphis Depay.

O holandês, que esteve envolvido em polêmicas recentes com o clube, foi alvo da pichação no Parque São Jorge que dizia: "Depay, de ídolo, não tem nada. Craque Neto 90/91/97 nosso eterno ídolo". A crítica relaciona os desentendimentos entre o ex-jogador considerado ídolo do Corinthians e o atual camisa 10.

O episódio mais recente aconteceu durante a derrota no clássico contra o São Paulo, no último sábado, quando Memphis foi substituído no intervalo do jogo e não voltou ao banco de reservas para acompanhar o segundo tempo. Anteriormente, havia faltado ao treino em protesto pelos pagamentos atrasados.

Augusto Melo, que se tornou réu no caso VaideBet na noite desta quarta-feira, também foi criticado. O vandalismo, realizado em um empreendimento ligado ao presidente afastado, dizia: "Augusto ladrão, bens adquiridos com grana do Corinthians".

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, diante do líder Cruzeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.