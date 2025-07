Atlético-MG começa a pagar dívidas com jogadores após cobranças por atrasos

O Atlético-MG cumpriu o prometido e começou hoje a pagar os salários atrasados dos jogadores. Além disso, o clube fará uma reunião nesta tarde. A movimentação acontece após alguns integrantes do elenco cobrarem o clube mineiro.

O que aconteceu

Rony, Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes cobraram o time por atraso no salário. Os jogadores alegam que, além dos salários, há atraso no pagamento de bicho, luvas e comissões.

Rony, inclusive, chegou a pedir na Justiça a rescisão de contrato com o clube, mas voltou atrás. O atacante foi convencido por integrantes da comissão técnica e da diretoria a retirar a queixa. O técnico Cuca, o CSO Paulo Bracks e o diretor executivo Victor conversaram com Rony.

O time mineiro deve cerca R$ 2 milhões ao atacante entre luvas e direitos de imagem. Também há pendências nos pagamentos de comissões.

Dono da SAF do clube se manifestou ontem sobre as cobranças: "O dia trouxe informações desencontradas, reações acaloradas e muita especulação. Mas, como sempre, a verdade e o bom senso devem prevalecer. O Atlético tem responsabilidades, e as honra. Tem compromissos, e os cumpre. E tem um projeto de longo prazo sendo construído com trabalho duro, transparência e espírito coletivo".