Atlético-MG define prazo para acertar pagamentos pendentes aos jogadores

O Atlético-MG definiu nesta quarta-feira o prazo para realizar o pagamento atrasado da parcela de direitos de imagem e das luvas de jogadores do elenco. Segundo o clube, até o final da próxima semana, todas as dívidas serão quitadas.

Antes do treinamento desta tarde, o acionista Rubens Menin, o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Renato Salvador, e o presidente da Associação, Sérgio Coelho, reuniram-se com os jogadores e todo o departamento de futebol para esclarecer o assunto.

????, um sentimento nosso, um sentimento único! ??? pic.twitter.com/q0kACAFgLg ? Atlético (@Atletico) July 22, 2025

Na última terça-feira, o Galo foi acionado na Justiça do Trabalho, justamente por conta das dívidas. O atacante Rony pediu a rescisão do seu contrato, alegando os atrasos nos pagamentos de salário ou encargos, como FGTS, luvas e direito de imagem. Porém, no mesmo dia, voltou atrás e desistiu da decisão.

Diante da polêmica, o elenco treinou normalmente na Arena MRV e iniciou a preparação para o duelo contra o Atlético Bucaramanga, nesta quinta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O Galo venceu a primeira partida por 1 a 0, na Colômbia, e tem vantagem mínima para o confronto.