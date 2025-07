Arsenal vence o Milan em primeiro amistoso de pré-temporada

Nesta quarta-feira, Arsenal e Milan se enfrentaram no primeiro amistoso de pré-temporada das equipes, no Estádio Nacional de Singapura. Com gol de Bukayo Saka, os ingleses venceram por 1 a 0.

Essa foi a primeira partida das duas equipes desde o final da última temporada europeia. Cada time ainda vai disputar mais quatro amistosos antes do começo do calendário oficial.

One-nil to The Arsenal ?? A penalty shoot-out will now follow ? pic.twitter.com/vqjJrer0e1 ? Arsenal (@Arsenal) July 23, 2025

O Arsenal volta a campo neste domingo, às 8h30 (de Brasília), quando encara o Newcastle, novamente no Estádio Nacional de Singapura. O Milan enfrenta o Liverpool neste sábado, às 8h30, no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong.

A equipe inglesa pressionou durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes.

O Arsenal abriu o placar apenas aos sete minutos da etapa final. Jakub Kiwior recebeu na ponta esquerda e cruzou na medida para Bukayo Saka, que bateu de primeira e garantiu a vitória.

Mesmo com a vitória dos ingleses, os dois times realizaram uma disputa de pênaltis depois do apito final. O Milan venceu por 6 a 5. Lorenzo Torriani defendeu a cobrança de Marli Salmon e Christian Comotto converteu a penalidade decisiva.