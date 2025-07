Arboleda projeta duelo contra o Juventude e elogia grupo do São Paulo: "Unido e forte"

O São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 16ª rodada do Brasileirão. O experiente zagueiro do Tricolor, Arboleda, projetou um jogo difícil em Caxias do Sul, mas elogiou o plantel dirigido por Hernán Crespo.

"Eles (Juventude), sempre que a gente foi jogar lá, fizeram jogos muito difíceis. É um time muito forte. A gente deve ir lá e fazer o nosso trabalho, fazer as coisas que a gente vem fazendo da melhor maneira, as coisas certas. O trabalho do treinador está refletindo muito na gente. O comprometimento que a gente tem, o esforço. Como eu sempre falo, esse é um time muito unido, muito forte. Esperamos a gente possa fazer um bom jogo amanhã e trazer os três pontos que são mais importantes para nós", disse Arboleda ao SPFCPlay, canal oficial do São Paulo.

O Tricolor Paulista vem de vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, no último sábado, no Morumbis. O triunfo no Majestoso - primeiro de Crespo em seu retorno - refletiu positivamente sobretudo na confiança do São Paulo para a sequência da temporada.

"O clássico contra o Corinthians nos motivou muito. Foi um jogo muito difícil, mas a gente sabia que dentro de casa a gente é muito forte. A gente já vinha de um bom jogo contra o Bragantino. Lamentavelmente, a gente não conseguiu os três pontos, mas foi um ponto valioso, o qual nos deu muita motivação para ir ao clássico e sair desde o primeiro minuto em busca da vitória", continuou o zagueiro equatoriano.

A delegação do São Paulo, que finalizou os treinamentos nesta quarta-feira, já, onde se concentra para o confronto.

Arboleda relembrou os seus gols diante do Juventude, na fase de oitavas de final da Copa do Brasil em 2022. "Fui muito feliz em fazer dois gols. Lembro muito bem, foi na Copa do Brasil. Fiz tanto no jogo de ida como no de volta. Feliz pelo momento em que a gente está vivendo. Esperamos amanhã que a gente fazer um bom jogo para trazer os três pontos."

Situação do São Paulo

Atualmente, o São Paulo, de Arboleda, está na 14ª posição, com 16 pontos conquistados - dois a mais que o Santos, que abre o Z4.

Para o duelo, Hernán Crespo continua com os desfalques já conhecidos de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (fratura nos processos transversos de vértebras lombares).

Lucas, em recuperação de estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito, e Lucca, com contusão no músculo adutor da coxa esquerda, também devem ficam fora do duelo em Caxias.