Após eliminação, Fernando Diniz lamenta chances perdidas pelo Vasco: "Fizemos tudo o que é possível"

O Vasco só empatou com o Independiente Del Valle, na noite desta terça-feira, em 1 a 1, pela partida de volta do playoff da Copa Sul-Americana, em São Januário, e deu adeus à competição. Fernando Diniz lamentou o resultado e destacou as chances claras perdidas pela equipe carioca.

"Acho que se repetiu o que aconteceu contra o Grêmio. Tivemos um volume interessante e recebemos poucos contra-ataques. Assim como contra o Grêmio, tivemos muitas chances claras de fazer o gol, eles não tiveram quase nenhuma e conseguiram marcar. Poderíamos ter encaminhado a classificação no primeiro tempo. O futebol é incerto. Acontece. Fizemos tudo o que é possível. Precisamos nos juntar. Não é falta de treino e dedicação. A bola não entrou. Na persistência, vai começar a entrar", disse Fernando Diniz em entrevista coletiva.

A equipe carioca tinha uma missão difícil nesta terça-feira. Por conta da derrota por 4 a 0 no jogo de ida, no Equador, o Vasco precisava vencer por cinco gols de diferença para garantir vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Cruzmaltino começou pressionando, mas não conseguiu balançar as redes e viu o Independiente Del Valle abrir o placar com Claudio Spinelli, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Pablo Vegetti deixou tudo igual. O Vasco seguiu pressionando, mas não evitou o empate e muito menos a eliminação.

"Como você vai justificar um jogo em que a gente teve pelo menos oito chances claras de fazer um gol e o adversário não teve chance? Não dá para considerar que o gol foi uma chance criada. O cara errou a batida da falta, a bola veio baixa, o cara se abaixou, antecipou no primeiro pau e a bola bateu na bochecha da rede. Futebol tem dessas coisas", analisou Fernando Diniz.

Vaias contra o Vasco

Por fim, o treinador ainda falou sobre as vaias da torcida. Durante o intervalo e no final da partida, os torcedores nas arquibancadas de São Januário protestaram contra o time e a diretoria.

"As vaias são normais. Não é por conta do que o time tem feito, mas pelos resultados e pelo histórico recente do Vasco, não só desse ano. Eu falo sempre para os jogadores, a gente tem que tratar a torcida que nem um cristal. Ela merece ver o time correr e lutar. A gente está tentando, mas ela vive de vitórias e de títulos. O Vasco tem a história que tem por causa das conquistas. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 1974, de 1989, dos anos 90 e 2000. O que marca é título e vitória. As coisas só vão melhorar com as vitórias. Acredito que o torcedor vê a luta do time, mas precisamos ganhar jogos. Trabalhamos muito, continuamos jogando e não ficamos abalados. Estamos aprendendo a suportar. As vitórias vão acontecer", avaliou Fernando Diniz.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Internacional, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. O Cruzmaltino ocupa a 16ª posição, com 14 pontos. O Colorado é o 12º colocado, com 17 pontos conquistados.