Ankalaev provoca Alex Poatan após anúncio de revanche: "Vou nocautear dessa vez"

Na noite da última terça-feira (22), Dana White anunciou que Magomed Ankalaev e Alex Pereira farão a luta principal do UFC 320, em disputa válida pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). A confirmação da revanche fez com que o campeão da categoria prontamente se posicionasse sobre o confronto. Direto ao ponto, o wrestler russo prometeu derrotar 'Poatan' novamente - desta vez de uma forma ainda mais impactante.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ankalaev subiu o tom e prometeu nocautear Poatan no dia 4 de outubro, data programada para a revanche entre os dois. A sede acabou sendo definida como um ambiente neutro em Las Vegas (EUA). Antes dos detalhes serem revelados, acreditava-se que a disputa poderia ser encaminhada para Abu Dhabi (EAU), onde, na teoria, o russo competiria com a torcida a seu favor.

"Dana White anunciou minha próxima luta no dia 4 de outubro. Eu vou nocautear o Alex (Poatan) desta vez. Não tem outro jeito. Preparem-se para o grande show", escreveu o russo através de sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Reencontro

Alex Poatan e Magomed Ankalaev já se enfrentaram anteriormente, em março, no UFC 313, em uma luta válida pelo cinturão dos meio-pesados. Na ocasião, o brasileiro acabou dominado ao longo dos cinco rounds e perdeu por decisão unânime, dando início ao reinado de Ankalaev na categoria. Desde então, o russo pediu repetidas vezes pela revanche, enquanto Poatan deixou claro que voltaria a competir no seu tempo, sem aceitar lutas em cima da hora - como havia feito diversas vezes no passado. Agora, o reencontro dos dois foi oficialmente selado pela empresa.

Dana White announced my next fight on October 4th, I'm knocking Alex out this time. There is no other way, get ready for the big show.

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) July 22, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok