André Jardine comanda seleção da liga mexicana no All Star Game contra astros da MLS

Nesta quarta-feira, o técnico brasileiro André Jardine volta a comandar a seleção de estrelas da Liga MX no All Star Game contra os astros da Major League Soccer (MLS), no confronto anual entre as duas principais ligas do futebol do continente norte-americano. O duelo acontece às 22h (de Brasília) no Q2 Stadium, na cidade americana de Austin, no Texas.

Atual treinador do América, Jardine vive ótima fase no México. Em dois anos à frente do gigante da capital, o brasileiro de 45 anos já conquistou seis títulos, incluindo um histórico tricampeonato consecutivo da Liga MX, marca que lhe garantiu o prêmio de Melhor Treinador da Temporada do país pelo segundo ano seguido.

"É muito bom estar de volta e ver esse reconhecimento não apenas ao meu trabalho, mas para ao da Liga MX como um todo. Será uma ocasião especial para desfrutarmos e reunirmos o que as duas ligas têm de melhor, mostrando a força das equipes mexicanas e de um campeonato muito forte", disse André Jardine, que em 2021 foi campeão olímpico com a Seleção Brasileira em Tóquio.

O técnico já havia marcado presença no All Star Game de 2024, quando comandou as estrelas da Liga MX na goleada por 4 a 1 sobre o time de astros da MLS. Desta vez, o brasileiro terá sob sua batuta nomes de peso como o zagueiro espanhol Sergio Ramos, ex-Real Madrid e atualmente no Monterrey, que deve capitanear a equipe da liga mexicana.

Convocado para o jogo, o meia colombiano James Rodríguez, ex-São Paulo, não foi liberado pelo seu clube, o León, e deve ser desfalque para Jardine. O craque Lionel Messi, do Inter Miami, também faz mistério sobre sua presença na partida, já que ainda não se apresentou à delegação da MLS, que conta com o meia brasileiro Evander, ex-Vasco e atualmente no FC Cincinatti.

"Temos muitas opções para montar o time e certamente será uma bela festa para os torcedores aproveitarem e, independentemente da equipe que torçam, se sentirem representados e orgulhosos. Esse é meu objetivo", concluiu André Jardine.