Amazonas e Paysandu empatam em confronto direto contra o rebaixamento na Série B

Em um dos jogos que movimentaram a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira, Amazonas e Paysandu fizeram um duelo direto pela parte debaixo da tabela no estádio Carlos Zamith, em Manaus, e ficaram no empate por 1 a 1. O resultado não foi nada interessante para ambas as equipes, que seguem brigando contra a degola.

Atualmente, apesar de vir de uma série invicta de sete jogos, o Paysandu segue na 16ª colocação com 19 pontos, sendo o primeiro time fora do Z-4. Já o Amazonas vem logo abaixo, em 18º, com 18, mas seguirá dentro da zona de rebaixamento até o final da rodada.

O duelo começou movimentado, com chances para ambos os lados, mas o placar só foi inaugurado aos 29 minutos. Garcez invadiu a área, encontrou Diogo Oliveira, livre, que recebeu e bateu firme para o fundo da rede, sem chances para o goleiro Renan, colocando o Paysandu em vantagem.

Apesar da vantagem, o Paysandu se complicou minutos depois, quando o zagueiro Novillo foi expulso por falta dura em Henrique Almeida, após análise das imagens do VAR. Aos poucos, com a vantagem numérica em campo, o Amazonas foi equilibrando o duelo, mas a partida foi para o intervalo com o time visitante na frente.

Na volta do intervalo, tudo mudou. Logo aos oito minutos, o Paysandu deixou tudo igual. Joaquín Torres cruzou na área, Henrique Almeida completou de cabeça e no meio do caminho, a bola desviou em Anderson Leite, complicando o goleiro Gabriel Mesquita que viu a bola parar no fundo da rede.

Já no apagar das luzes, o Amazonas ficou muito perto de sair com a vitória. Aos 45, Cocote cruzou na área e Kevin Ramírez cabeceou firme, mas o goleiro do Paysandu operou um verdadeiro milagre, para segurar o empate pelo placar de 1 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana para a 19ª rodada. No domingo, o Amazonas visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 16h. Já na segunda-feira (28), às 21h30, o Paysandu recebe o Athletic-MG, no estádio da Curuzu, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

AMAZONAS 1 X 1 PAYSANDU

AMAZONAS - Renan; Carlos Akapo (Castrillón), Rafael Vitor (Durmisi), Bruno Ramires e Fabiano; Larry Vásquez, Erick Varão (Zabala) e Domingos (Gabriel Novaes); Joaquín Torres, Henrique Almeida (Cocote) e Kevin Ramírez. Técnico: Márcio Zanardi.

PAYSANDU - Gabriel Mesquita; Bryan Borges, Thalisson, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Anderson Leite (Ramón Martínez) e Denner (Edílson Júnior); Marlon Douglas (Maurício Antônio), Garcez (Matheus Vargas) e Diogo Oliveira (Jorge Benítez). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Diogo Oliveira, aos 29 minutos do primeiro tempo; Anderson Leite, contra, aos oito do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Cocote, Rafael Vitor e Zabala (Amazonas).

CARTÃO VERMELHO - Novillo (Paysandu).

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).