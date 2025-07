Alvo de polêmica no São Paulo, Lucas treina no campo; Lucca tem lesão constatada

Nesta quarta, durante o treino que finalizou a preparação do São Paulo para o duelo contra o Juventude, pelo Brasileirão, houve um "avanço". Lucas, que realizou procedimento após lesão no joelho direito, treinou no campo. Lucca, por sua vez, teve lesão constatada.

O camisa 7 do Tricolor não entra em campo desde 6 de maio, quando jogou apenas 30 minutos na vitória contra o Alianza Lima, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Na ocasião, Lucas teve um trauma no joelho direito, o mesmo que havia machucado no dia 10 de março, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Último treino antes do nosso embarque para Caxias do Sul!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/sNfWvF2tSM ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2025

Na última sexta, o São Paulo emitiu um comunicado explicando o procedimento pelo qual Lucas passou, a situação clínica do jogador e reiterou que o atacante está na fase final de cicatrização. Ou seja, é pouco provável que atue contra o Juventude.

Já a promessa Lucca, que deixou as atividades da última terça com dores na coxa esquerda, passou por ressonância magnética e teve diagnosticada uma lesão no músculo adutor.

Além de ambos os atacante, Crespo também continua com os desfalques já conhecidos de Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (fratura nos processos transversos de vértebras lombares).