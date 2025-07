Allan é expulso contra o Fluminense e desfalca o Palmeiras diante do Grêmio

O meio-campista Allan será desfalque para o Palmeiras no jogo contra o Grêmio, que acontece neste sábado, no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 40 do Verdão foi expulso nos acréscimos da vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã, nesta quarta-feira.

Allan começou no banco de reservas e foi acionado por Abel Ferreira aos 29 minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Lucas Evangelista. A Cria da Academia até teve boa chance de fazer o terceiro gol do Verdão aos 41, mas parou em Fábio.

Aos 49, recebeu cartão amarelo após deixar o braço no rosto de Samuel Xavier. Contudo, o VAR chamou Ramon Abatti Abel para revisão do lance. O árbitro revisou a jogada, anulou o amarelo e aplicou o cartão vermelho direto, deixando o Verdão com um a menos a poucos minutos do fim do jogo.

Allan, então, se junta a Bruno Rodrigues (transição física), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Murilo (lesão na coxa esquerda) como desfalques contra o Grêmio. Piquerez, com trauma no ombro, também deve seguir como baixa. Felipe Anderson sentiu dores no quadril e também pode desfalcar o Verdão.

A Cria da Academia vem sendo constantemente utilizada por Abel Ferreira. Ele foi, inclusive, titular nos dois últimos jogos do Verdão na Copa do Mundo de Clubes. Além disso, apesar de começar no banco de reservas nas três últimas rodadas, ganhou minutos em todas elas, contra Mirassol, Atlético-MG e Fluminense.

Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o terceiro colocado, com 29 pontos conquistados.