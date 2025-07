Abel volta a defender Vitor Roque e cutuca: 'Agora, vão dizer que é o Pelé'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Vitor Roque voltou a ser tema da entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Desta vez, porém, após ser autor do gol da vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã.

O treinador, que há uma semana comentou a fase ruim do jogador e ressaltou que parecia atuar "com 50 quilos nas costas", salientou o trabalho feito pelo camisa 9 e apontou: "agora, vão dizer que é o Pelé".

O comandante do Alviverde fez duas críticas à forma como os jogadores são alvos da torcida no futebol brasileiro.

"Para ser jogador nesse país e aguentar as críticas selvagens que, às vezes, fazem jogadores de 20 anos, independentemente se ganham muito ou pouco, a forma como criticam, chamam de bagre, há ódio... Isso deixa marcas emocionais nos jogadores. Estamos falando de um jogador que já mostrou que é capaz. Parece que vivemos em um mundo perfeito, em que ninguém comete erros. Julgar, criticar, está certo... Está jogando mal, ele sabe disso. O problema são as ofensas, quando passa dos limites. Temos de chamar, dar carinho, sem medo. Quando estamos mal, temos de assumir e continuar trabalhando, e foi isso que ele fez. O meu mérito foi continuar confiando no trabalho dele. Tenha certeza que nossos capitães, estafe e diretoria fizeram o que tinha de fazer", começou Abel.

Agora, como é 8 ou 80, vão dizer que é o Pelé, mas é o mesmo Roque, tem defeitos e virtudes como todo mundo. Claro que é bom, porque aumenta a confiança e agora é continuar com os pés no chão. Há muitas coisas que temos de melhorar, ele, individualmente, e nós, coletivamente. É continuar nesse caminho de melhora e ir em busca da melhor forma para ganhar. Aqui só querem saber quando ganha, o restante não querem saber Abel Ferreira, em coletiva

Abel Ferreira também defendeu o Fluminense. O time tricolor, que perdeu a terceira partida consecutiva, foi vaiado pela torcida ao fim do jogo. O presidente Mário Bittencourt foi xingado pelos presentes.

A torcida do Fluminense que me perdoe, essa é uma opinião pessoal. Fico muito triste, desiludido e muito reflexivo porque o Fluminense foi a equipe que melhor representou o futebol brasileiro no Mundial. Foi recebida pelos seus torcedores quando chegou ao aeroporto, e fico muito triste. O jogo é o que é e ver os torcedores assobiar esses jogadores que tanto orgulho deram... Sem falar que perderam o melhor jogador [Arias foi vendido ao Wolverhampton] Abel Ferreira

Isso é triste. O torcedor tem uma função: apoiar. A maior função é essa e ainda mais para uma equipe que fez o que fez no Mundial. Se fosse no Palmeiras, eu ia dizer a mesma coisa. O que não gosto é que tenham memória curta. Em menos de um mês [o time] estava na semifinal do Mundial e dias depois sai aos assobios, em casa. Não sabem a dificuldade que é jogar a Copa do Mundo de Clubes".

O que mais ele falou

Mudanças de peças e o time mantém desempenho. "Tem uns amigos seus que dizem que o treinador do Palmeiras não serve, é fraco, faz sempre a mesma coisa. Como são só opiniões, você tem a sua, os outros têm as deles e às vezes fazem de propósito porque convém, alguém manda. Temos uma equipe jovem, uma equipe para o presente, futuro e temos margem para melhorar. Vamos ganhar, perder. Vão dizer que somos melhores, piores. Mas não podemos duvidar do nosso valor, trabalho, resiliência, consistência e coragem que temos que ter para muitas vezes tampar o ouvido e os olhos. Mais que críticas construtivas, são críticas ofensivas, e isso é triste. A liberdade acaba quando começamos a tocar na do outro. Estamos em um mundo que não há filtros".