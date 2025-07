Abel cita resiliência do Palmeiras e pede calma com Vitor Roque: "Agora vão dizer que é o Pelé"

O Palmeiras venceu o Fluminense, na noite desta quarta-feira, por 2 a 1, de virada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Vitor Roque encerrou um jejum de 11 gols sem marcar e fez o tento que deu o triunfo ao Verdão. Mauricio foi o autor do gol do empate antes. O técnico Abel Ferreira voltou a criticar o tom das críticas a seu camisa 9 e disse o que mudou para ele voltar a marcar.

"Nenhuma (sobre responsabilidade de Abel sobre melhora de Vitor Roque). As críticas quem teve que resolver foi ele. Para ser jogador nesse país e aguentar as críticas selvagens que fazem aos jogadores de 20 anos, independente se ganham muito ou pouco, a forma como críticas, chamam de 'bagre'... ódio. Isso deixa marcas e sinais nos jogadores. Estamos falando de um jogador que já mostrou que é capaz", avaliou Abel.

"Parece que vivemos em um mundo que todos são perfeitos, ninguém comete erros, faz tudo perfeito no seu trabalho. Quem está aqui sentado como eu é muito fácil julgar quem quer que seja. Julgar e criticar está certo. Estava a jogar mal, ele sabe disso. Mas o problema são as ofensas e quando passa dos limites, temos que acarinhar quando estamos mal temos que assumir e continuar a trabalhar. Foi isso que ele fez, único mérito que tive foi continuar a confiar no trabalho dele. Tenho certeza que nossos capitães fizeram o trabalho que tinham que fazer, nosso estafe técnico e diretoria também", seguiu.

Vitor Roque estava há mais de dois meses sem balançar as redes, mas tinha a confiança de Abel Ferreira, que o manteve como titular. O treinador, inclusive, depois do empate por 1 a 1 contra o Mirassol, chegou a dizer que a sensação era a de que ele jogava com 50 kg nas costas.

Depois disso, Roque até chegou a participar de um dos gols na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, na última rodada. Ele tentou finalizar e a bola desviou em Júnior Alonso, para quem o árbitro deu o gol contra. Diante do Flu Vitor Roque recuperou um passe errado na defesa, se livrou da marcação e tirou Fábio da jogada para bater rasteiro e marcar o gol da vitória.

Abel Ferreira, após a partida, pediu pés no chão e criticou o exagero nas críticas e nos elogios direcionadas a Vitor Roque. O treinador também rebateu as críticas direcionadas a ele e valorizou o elenco do Palmeiras e revelou que o time ainda pode melhorar.

"E agora, como aqui é oito ou oitenta, vão dizer que é o Pelé. E não é, é o mesmo Roque, tem defeitos virtudes como todos. Claro que é bom porque aumenta a confiança dele. Agora é continuar com os pés bem assentados na terra. Há muitas coisas que temos que melhorar. Ele individualmente e nós coletivamente. Isso que temos que continuar nesse caminho de melhora, olhar para os jogadores, as características que temos agora e procurar a melhor forma para ganhar, porque aqui só conta ganhar, o resto ninguém quer mais saber de nada", desabafou.

"Tem alguns que dizem que o treinador do Palmeiras é fraco, não percebe nada, faz sempre a mesma coisa. Mas, enfim, são só opiniões, cada um tem a sua. Às vezes fazem de propósito. Temos uma equipe jovem, para presente e futuro, temos margem para melhorar, vamos continuar a trabalhar, vamos ganhar, perder. Vão dizer que somos os melhores, os piores. Mas, há uma coisa que não podemos duvidar: do nosso valor, do nosso trabalho, resiliência, consistência e da coragem que temos que ter para muitas vezes, tapar os ouvidos e os olhos às críticas ofensivas", finalizou.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Palmeiras se mantém no G4, com 29 pontos, ocupando o terceiro lugar. O Palmeiras volta a campo no sábado, quando enfrenta o Grêmio, pela 17ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.