Zé Roberto define as 14 jogadoras que vão disputar quartas de final da Liga das Nações

O técnico José Roberto Guimarães definiu a lista das 14 jogadoras para a partida contra a Alemanha pelas quartas de final da Liga das Nações. A equipe brasileira vai enfrentar as alemãs às 15h (de Brasília) desta quinta-feira.

Em entrevista para a CBV, Gabriela Guimarães, ponteira e capitã da equipe, falou sobre as expectativas para a partida contra as alemãs. "Eu sinto que o time está bem preparado, focado. A gente sabe que não vai ser uma partida fácil. Alemanha cresceu muito durante a competição. As jogadoras são experientes. Mas, o mais importante é o nosso crescimento, nossa agressividade durante toda a partida: impondo nosso saque, bloqueio e defesa funcionando bem. Temos que ter muita confiança e assertividade, principalmente", comentou Gabi.

A levantadora Roberta Ratzke também falou sobre as expectativas para o duelo e relembrou o jogo contra as alemãs, que aconteceu na primeira fase da Liga das Nações, em junho. "Vai ser um time diferente daquele que a gente jogou no Rio, com algumas meninas novas. Mas fico feliz com nosso crescimento. Estamos focadas no grupo e no que a gente ainda precisa ajustar. Então, é isso, últimos ajustes e vamos com tudo para a fase final.", afirmou a atleta.

Todos os jogos da fase final da Liga das Nações acontecerão em Lodz, na Polônia. Roberta, que já jogou na equipe polonesa LKS, disse que está contente de retornar à cidade para competir. "Fico feliz de voltar ao Lodz, o país é apaixonado por vôlei, tenho certeza de que a atmosfera no ginásio vai ser incrível, cheio de torcedor, trazer essa energia para a gente também vai ser incrível", disse a jogadora.

As 14 jogadoras inscritas:

Levantadoras: Macris e Roberta



Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara



Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann



Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena



Líberos: Laís e Marcelle



A central Luzia, apesar de não aparecer na lista, poderá ser utilizada em outras partidas, em Lodz, na Polônia. Vale lembrar que a ponteira Ana Cristina, que vinha sendo titular nos jogos da VNL, sofreu uma lesão no joelho que a deixou de fora do resto da competição.