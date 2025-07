Wendell aproveita chance "surpresa" e acirra disputa na ala esquerda do São Paulo

O lateral Wendell, do São Paulo, fez valer a oportunidade "surpresa" que recebeu no clássico contra o Corinthians, realizado no último sábado. O defensor teve atuação de destaque e tenta acirrar a disputa pela titularidade na ala esquerda do time comandado por Hernán Crespo.

Wendell ganhou a vaga no clássico de última hora, momentos antes da bola rolar. Antes do Majestoso, Enzo Díaz havia sido anunciado como o titular da ala esquerda. Contudo, o argentino teve uma indisposição no aquecimento e, sem condições de jogo, foi substituído pelo brasileiro.

O defensor, então, foi o escolhido por Crespo para sair como titular. E a escolha do argentino se provou acertada. Com a improvisação na lateral direita do rival, o São Paulo encontrou muito espaço pelo lado esquerdo ofensivo. O camisa 18 tricolor foi bastante acionado pelos zagueiros e meias da equipe e sempre chegava com perigo ao ataque.

Não à toa, foi justamente de uma jogada pela esquerda que saiu o segundo gol do São Paulo. Arboleda lançou Wendell, que dominou já colocando na frente. O ala avançou pelo corredor e cruzou para Luciano, que mostrou seu oportunismos e completou para o fundo das redes.

Wendell terminou como um dos grandes destaques do São Paulo no Majestoso. Além da assistência, o lateral também criou uma grande chance, deu dois passes decisivos, acertou 33 de 38 passes e ganhou cinco de seis duelos, de acordo com dados do Sofascore.

"Eu venho trabalhando durante todo esse tempo. Acho que venho de 11 anos jogando fora do Brasil, não tive uma grande sequência ainda no São Paulo se você parar para analisar, nunca tive uma sequência de dois, três jogos seguidos. Agradeço pela oportunidade e venho trabalhando diariamente para ser melhor a cada dia, para ser o jogador que todos esperam, que todos esperam ver um Wendell nível de Seleção Brasileira. É isso que vim fazer aqui", afirmou Wendell.

Reapresentação no SuperCT após a vitória no clássico!#VamosSãoPaulo ?? ? Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/JQKx2zsO1G ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 21, 2025

"Acho que ainda não consegui atingir meu melhor nível, mas estou engatinhando para que isso aconteça. Espero que seja um pouco acelerado. Agradeço pela oportunidade e sigo respeitando o Enzo, o Patryck, respeitando todos os jogadores e tentando aprender todos os dias. Por mais que eu tenha uma carreira longa no futebol, tenho que aprender todos os dias", completou.

Wendell disputa posição com Enzo Díaz, que tem sido o titular neste início de trabalho de Hernán Crespo. Após o empate contra o Red Bull Bragantino, o treinador explicou que tratam-se de jogadores com características distintas e explicou a configuração.

Enquanto Wendell é mais ofensivo e chega mais ao ataque, Enzo Díaz confere maior segurança defensiva ao São Paulo. E em coletiva recente, Crespo destacou que tem prezado pela estabilidade no setor defensivo neste início de trabalho.

Na atual temporada, Wendell soma duas assistências em 17 partidas, sendo 10 como titular. O concorrente Enzo Díaz, por sua vez, balançou as redes uma vez e deu três passes para gols em 32 jogos (25 como titular).

Após a reapresentação desta segunda-feira, o camisa 18 tem mais dois dias para tentar conquistar Crespo e se manter como o titular da ala esquerda do São Paulo.

Com Wendell à disposição, o São Paulo volta aos gramados nesta quinta-feira, quando encara o Juventude. A bola rola às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.