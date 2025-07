Veja números de Caballero, atacante fechado com o Santos

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Santos, o atacante Gustavo Caballero chega ao clube com a expectativa de ajudar na reação pelo Campeonato Brasileiro. Aos 23 anos, o paraguaio assinou contrato de três temporadas e celebrou o acerto como um "grande passo" em sua carreira.

Caballero iniciou sua trajetória profissional em 2019, no Deportivo Capiatá, onde disputou oito partidas, mas não teve participações diretas em gols. Em seguida, defendeu o Sportivo Ameliano, somando 11 jogos, dois gols e duas assistências.

Foi no Nacional, no entanto, que o atacante ganhou mais destaque. Contratado em 2022, fez 37 partidas em sua primeira temporada pelo clube, com cinco gols e três assistências. Em 2023, voltou ao Ameliano por empréstimo, mas não balançou as redes nem deu assistências nos nove jogos disputados.

Seu melhor momento veio na sequência, ao retornar ao Nacional. Entre o segundo semestre de 2023 e o início de 2025, Caballero disputou 63 partidas, anotou 18 gols e deu quatro assistências. Apenas em 2025, antes de se transferir ao Santos, marcou 10 vezes em 24 jogos, tornando-se o artilheiro da Liga Paraguaia Apertura.

Ao todo, Gustavo Caballero acumula 152 jogos como profissional, com 35 gols marcados e 10 assistências. Agora, terá a missão de ajudar o Santos a sair da zona de rebaixamento e reencontrar o caminho das vitórias.