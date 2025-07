Vazamentos no Flamengo põem em xeque profissionalismo pregado por Bap

Do UOL, no Rio de Janeiro

O ambiente do futebol do Flamengo tem sido afetado pelo fogo amigo. Mensagens em ambientes virtuais chacoalham o clube e colocam em xeque o profissionalismo pregado na campanha do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Ao preencher cargos estratégicos de liderança com figuras como José Boto e José Luiz Runco, o Flamengo apostava em um ambiente protegido, com procedimentos e medidas que blindassem o clube de confusão.

Só que essa não tem sido a realidade. Vide os casos envolvendo Pedro e, agora, De La Cruz.

Nunca deixes que ninguém te diga que não podes fazer algo . Nicolás De La Cruz

Plantão médico

A turbulência mais recente foi porque Runco expôs a visão sobre o meio-campista uruguaio em um grupo. O teor vazou.

O chefe do departamento médico do Fla — responsável por todas as modalidades e não só o futebol — apontou que De La Cruz tem uma "lesão crônica e irreparável no joelho direito". E ainda foi contratado pela gestão anterior "sem a menor condição".

A versão de Runco "atropelou" o boletim médico divulgado pelo Fla, após De La Cruz ficar fora da lista de relacionados mais uma vez. Agora, do jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

Segundo o médico Luiz Macedo, este, sim, que viaja e acompanha o cotidiano dos jogadores, o clube fará um "trabalho especializado" com De La Cruz para tentar recuperá-lo fisicamente. Ele perdeu o embalo após sofrer uma lesão no joelho em maio.

Tão logo a mensagem de Runco se espalhou na imprensa, Arrascaeta postou uma foto com De La Cruz, acompanhada de uma legenda sugestiva: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim".

E quem resolve com Pedro?

Isso tudo em um contexto no qual não foi completamente superado o jeito com o qual o futuro de Pedro foi abordado por um "membro" do departamento de futebol, em conversa com Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL.

No papo, o dirigente em questão disse que aceitaria negociar o camisa 9 por 15 milhões de euros, mas duvidava que visse algo nesse sentido.

A situação caiu mal com o jogador, que se abalou, treinou mal e levou uma dura pública do técnico Filipe Luís. Foram dois jogos afastado após treinar beirando o "ridículo".

Pedro voltou contra o Fluminense, fez o gol que salvou o Fla no clássico, mas fez questão de ressaltar que ainda há ressentimento com esse "membro" do departamento de futebol. José Boto ainda não tomou a frente para resolver a situação sob o seu guarda-chuva.

O presidente Bap não se manifestou publicamente sobre os dois casos.

Sobre Pedro, o clube já disse que "não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada".