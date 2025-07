Vasco x Independiente del Valle: horário e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Vasco e Independiente del Valle duelam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo SBT (TV aberta) e Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Cariocas precisam de goleada. Após perder por 4 a 0 no jogo de ida, no Equador, o Vasco precisa vencer por cinco gols de diferença para se classificar direto. Caso devolva o placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

A equipe de Fernando Diniz vive momento turbulento. No fim de semana, empatou por 1 a 1 com o Grêmio, pelo Brasileirão.

O Independiente del Valle chega em alta, com três vitórias seguidas. No último compromisso, bateu o Aucas por 2 a 1 no Campeonato Equatoriano.

Vasco x Independiente del Valle -- Copa Sul-Americana 2025