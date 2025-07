Vasco empata com Independiente del Valle e se despede da Sul-Americana

O Vasco está eliminado da Sul-Americana. Os cruzmaltinos ficaram no empate por 1 a 1 com o Independiente del Valle-EQU, nesta terça-feira, em São Januário, mas foram superados por 5 a 1 no placar agregado.

O Del Valle abriu o marcador aos 36 minutos do primeiro tempo, com Spinelli. O Vasco chegou ao empate aos 20 da etapa final, com Vegetti.

Agora, o Independiente del Valle terá confronto local contra o Muchuc Runa-EQU nas oitavas de final. Já o Vasco volta a focar no Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos visitam o Internacional, no próximo domingo (27), no Beira-Rio, pela 17ª rodada.

O Vasco começou a partida pressionando o Del Valle. Os Cruzmaltinos quase abriram o placar aos nove minutos. Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Villar.

Os donos da casa seguiram com a posse de bola, mas tinham dificuldade em criar boas chances. Do outro lado, o Del Valle tentava os contra-ataques, sem qualquer sucesso. O Vasco só conseguiu chegar com perigo aos 32 minutos. Rayan recebeu passe na pequena área, mas errou o alvo e mandou pela linha de fundo.

Só que quem abriu o placar foi o Del Valle, aos 37 minutos. Spinelli aproveitou falta cobrada na área e cabeceou sem chance para Léo Jardim.

Os Cruzmaltinos não mudaram a postura e quase empataram em seguida. Vegetti aproveitou cruzamento, mas finalizou em cima de Villar. Assim, os equatorianos mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco seguiu com a postura ofensiva, mas esbarrava nos próprios erros. Com isso, os cariocas não criaram boas chances. O Del Valle permaneceu com a postura defensiva, tentando os avanços nos contra-ataques.

Os Cruzmaltinos tiveram sua primeira chance na etapa final aos 18 minutos. Após boa troca de passes, Rayan chutou cruzado para boa defesa de Villar. Só que aos 20, Vegetti aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede para empatar o jogo.

O Vasco ainda ganhou um pouco de fôlego após o gol, mas voltou a apresentar os mesmos erros do início do segundo tempo. Com isso, o Del Valle apenas segurou a vantagem no confronto para sair de São Januário com a classificação para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA



VASCO-BRA 1 X 1 INDEPENDIENTE DEL VALLE-EQU

Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Terça-feira, 22 de julho de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Andrés Rojas (COL)



Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)



VAR: Heider Castro (COL)

Cartões amarelos: Hugo Moura, Leandrinho, Rayan e Vegetti (Vasco); Cortez (Del Valle)

GOLS

VASCO: Vegetti, aos 20min do segundo tempo

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Spinelli, aos 37min do primeiro tempo

VASCO: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Hugo Moura e Victor Luis (Leandrinho); Jair (Loide Augusto) e Tchê Tchê (Estrella); Nuno Moreira (Paulinho), Rayan, David (Garré) e Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

INDEPENDIENTE DEL VALLE: Villar, Fernández, Carabajal, Schunke, Cortez; Alcívar, Mercado (Mendez) e Guagua; Briones (Pata), Ibarra e Spinelli



Técnico: Javier Rabanal