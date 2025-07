Ultimate encaminha Lucas Fenômeno vs Stewart Nicoll para o UFC Rio

No dia 11 de outubro, Lucas Rocha fará sua segunda luta no Ultimate. E, logo em seu início de trajetória na principal liga de MMA do mundo, o brasileiro terá a oportunidade de competir em seu país natal. Afinal de contas, 'Fenômeno', como o peso-mosca (57 kg) é conhecido, medirá forças contra Stewart Nicoll no UFC Rio. O combate programado para o show na 'Cidade Maravilhosa' foi apurado em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação.

O confronto colocará frente a frente dois atletas em situações bem similares. Recém-chegados ao UFC, Lucas e Stewart acabaram perdendo suas respectivas estreias na organização. E, agora, no segundo desafio de cada um dentro do Ultimate, o brasileiro e o australiano buscam redenção. Enquanto Nicoll foi finalizado via guilhotina por Jesus Santos Aguilar, em agosto de 2024, 'Fenômeno' foi finalizado via mata leão por Clayton Carpenter, em outubro da mesma temporada.

Duelos encaminhados

Mesmo sem ainda ter oficializado sua volta ao Brasil, o Ultimate já encaminhou alguns combates para o provável card do UFC Rio. Além da disputa entre Lucas Fenômeno e Stewart Nicoll, a liga presidida por Dana White já escalou outros 'atletas da casa' para reforçarem o evento: Jhonata Diniz, Vitor Petrino e Julia Polastri.

Relembre a última visita do UFC ao Brasil

Caso realmente se concretize, o UFC Rio encerrará um período de mais de um ano sem eventos da liga no país. A última vez que o Ultimate desembarcou no Brasil foi em maio de 2024, também na 'Cidade Maravilhosa', para promover o card numerado do UFC 301. Na ocasião, o campeão peso-mosca (57 kg) defendeu o cinturão contra Steve Erceg na luta principal. O 'co-main event' ficou por conta da disputa entre José Aldo e Jonathan Martinez, vencida em grande estilo pelo 'Rei do Rio'.

BREAKING! UFC encaminha Lucas Fenômeno vs Stewart Nicoll para o card do Rio de Janeiro ? pic.twitter.com/Vhfl0BvGbA

- Ag. Fight (@AgFight) July 18, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok