UFC anuncia revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev

O presidente do UFC, Dana White, confirmou nesta terça-feira, pelas redes sociais, que Alex Poatan e Magomed Ankalaev vão se enfrentar novamente em uma aguardada revanche. A luta, válida pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg), está marcada para o dia 4 de outubro, em Las Vegas (EUA), como atração principal do UFC 320.

A confirmação encerra semanas de especulações e coloca frente a frente os dois principais nomes da divisão. Atual campeão, Ankalaev defende o título contra Poatan, ex-campeão linear dos médios e dos meio-pesados. O brasileiro busca vingança após ter sido superado pelo russo por pontos em março deste ano, também em Las Vegas.

Por sua vez, Ankalaev chega embalado por sua recente conquista do cinturão e uma longa sequência invicta na categoria. Conhecido por seu estilo técnico e eficiente, o russo tenta reafirmar sua superioridade contra o ex-campeão e ampliar sua invencibilidade de sete anos, período em que anotou 12 triunfos.

A expectativa é de uma luta de alto nível técnico, com forte carga emocional e enorme apelo entre os fãs. A rivalidade entre os dois cresceu desde o primeiro encontro, e o UFC aposta no confronto como um dos destaques absolutos do segundo semestre.

Reencontro

Alex Poatan e Magomed Ankalaev já se enfrentaram anteriormente, em março, no UFC 313, em uma luta válida pelo cinturão dos meio-pesados. Na ocasião, o brasileiro acabou dominado ao longo dos cinco rounds e perdeu por decisão unânime, dando início ao reinado de Ankalaev na categoria. Desde então, o russo pediu repetidas vezes pela revanche, enquanto Poatan deixou claro que voltaria a luta no seu tempo, sem aceitar lutas em cima da hora - como havia feito diversas vezes no passado.