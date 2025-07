Transmissão ao vivo de América de Cali x Bahia pela Sul-Americana: veja onde assistir

O Bahia visita o América de Cali na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no estádio Pascual Guerrero, em Cali (COL), pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitida ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Bahia e América de Cali empataram sem gols na ida. Portanto, quem vencer hoje avança. Um novo empate leva a disputa pela vaga aos pênaltis.

Bahia chega embalado com sequência sem derrota. O time de Rogério Ceni não perde há seis jogos e empatou com o Fortaleza no fim de semana, pelo Brasileirão.

América de Cali vive sequência de empates. Os colombianos ficaram no 0 a 0 com o Llaneros pelo campeonato local no último compromisso.

América de Cali x Bahia -- Copa Sul-Americana 2025