Tom Aspinall minimiza ganho de peso de Alex Poatan e desconversa sobre superluta

Em meio à expectativa por uma revanche contra Magomed Ankalaev, pelo cinturão meio-pesado (93 kg) do UFC, Alex Pereira dá sinais de que, ao menos por enquanto, ainda não há preocupação de sua parte com o corte de peso para a possível disputa de título contra o russo. Há pouco mais de um mês, por exemplo, 'Poatan' movimentou a comunidade do MMA ao surgir com 110 kg na balança em um vídeo publicado nas redes sociais, levantando o questionamento sobre uma possível subida imediata para a divisão dos pesados. Quem parece estar atento a essa possibilidade é o inglês Tom Aspinall, atual campeão da categoria.

Ainda no aguardo da definição do primeiro desafiante ao seu cinturão linear dos pesados, o gigante britânico já deixou claro que não recusaria um possível duelo contra o striker paulista. Porém, em entrevista ao canal 'UFC op Eurosport', do 'Youtube', Tom Aspinall minimizou o fato de Alex Poatan estar com o peso muito acima do que se espera de um lutador da categoria dos meio-pesados e ressaltou que acredita ser pouco provável que uma superluta entre eles aconteça neste momento.

"Se eu fosse ele (Poatan), eu iria querer a revanche para pegar o cinturão meio-pesado de volta. Mas eu não sou ele, então não sei. Mas a parada do peso, o cara e o time dele sabem o que estão fazendo nas redes sociais. Eles sabem como produzir manchetes - o que é bom. Pelo que eu sei, é bem normal para ele e outros meio-pesados grandes subirem para 109, 114 kg. Então, eu não sei. Talvez ele esteja apenas provocando (a subida para o peso-pesado), talvez ele vai chegar (no peso-pesado). Não faço ideia", analisou Aspinall.

Em busca do terceiro título?

Caso Alex Pereira, de fato, esteja se preparando para subir para a divisão dos pesados, o brasileiro pode se aproximar de um feito histórico no Ultimate. Isso porque, por já ter sido campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado da entidade, 'Poatan' poderia se tornar o primeiro lutador da história a conquistar três títulos em categorias diferentes no UFC, se alcançar o trono dos pesos-pesados também.

