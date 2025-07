Thiago Wild estreia com vitória no ATP 250 da Kitzbuhel

Nesta terça-feira, o tenista Thiago Wild, número 132 do ranking mundial, venceu sua estreia no torneio ATP 250 de Kitzbuhel (saibro), na Áustria. Ele superou o jovem alemão Justin Engel, número 208 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1h38 de jogo.

O primeiro set foi equilibrado até o 5/4, quando o alemão quase teve seu serviço quebrado, mas conseguiu confirmar o game. Já no 6/5, Engel não teve a mesma sorte e sofreu a quebra depois de Wild ter três set points, fechando a parcial em 7/5. No início do segundo set, o brasileiro teve seu saque quebrado logo no primeiro game, mas Wild logo reagiu e virou o set, quebrando o serviço de Engel duas vezes seguidas para fechar a partida.

É a primeira vitória de Wild em chaves principais de torneios grandes desde junho desse ano, quando venceu na primeira rodada de Roland-Garros o japonês Yasutaka Uchiyama.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o tenista brasileiro enfrentará o experiente jogador da Espanha, Roberto Bautista-Agut, número 53 do mundo e quarta cabeça de chave do campeonato. Campeão de Kitzbuhel em 2022 e ex-top 10, o espanhol estreará diretamente na segunda rodada após receber bye, portanto, ele vem descansado para o confronto contra Wild. Os dois nunca se enfrentaram antes.

Em 2024, Wild já teve uma boa campanha na Áustria, onde alcançou as quartas de final do torneio depois de derrotar os tenistas Laslo Djere e Joel Schwaerzler.

Outro brasileiro na competição, Thiago Monteiro, número 165 do mundo, também jogou na Áustria, disputando o qualifying do torneio, mas não conseguiu a vaga na chave principal. Monteiro venceu o austríaco Neil Oberleitner, número 422 do ranking, por 2 sets a 1, com direito a tie-break no último set, mas foi eliminado na rodada seguinte pelo argentino Facundo Bagnis, número 772, por 2 sets a 0.