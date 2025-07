Sport x Santos: veja preços e como comprar ingressos para o jogo do Brasileirão

O Sport divulgou, nesta terça-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Os santistas que quiserem assistir ao duelo no estádio, na Arquibancada Placar (Portão 10), terão que pagar R$ 160,00 (R$ 80,00 a meia). A comercialização começa na quinta-feira, às 9 horas.

Neste sábado tem Sport em campo na Ilha do Retiro. O Leão enfrenta o Santos, às 18h30, e tem check-in iniciando hoje. Confira os dias, horários e valores promocionais para garantir sua presença! ? Sport Club do Recife (@sportrecife) July 22, 2025

Para a torcida mandante, o Sport promoveu valores promocionais, em três lotes. O primeiro tem preços a partir de R$ 15,00 e estará disponível até às 23h59 desta quarta-feira. A partir da quinta-feira, até ás 23h59 da sexta-feira, entra em vigor os valores do segundo lote, partindo de R$ 20,00.

Para garantir o acesso ao estádio, todos os torcedores devem realizar a biometria facial, que é obrigatória para a entrada na Ilha do Retiro. Para realizar o cadastro, é preciso acessar o site do Sport, fazer o login e o registro da biometria facial.

Atualmente, o Sport é o lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos. O Santos está em 17º, com 14.

Antes desta partida, porém, as equipes focam na 16ª rodada da Série A, que ocorre nesta quarta-feira. O Leão visita o Vitória enquanto o Peixe recebe o Internacional. Ambos os jogos serão às 21h30.

Sport x Santos: valores dos ingressos

Promocional - Lote 1

Cadeiras Central: R$ 60



Assento Especial: R$ 30



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 20



Arquibancada Sede: R$ 15 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 20



* Os ingressos nos valores do 1º lote vão até às 23h59 da quarta-feira (23)

Promocional - Lote 2

Cadeiras Central: R$ 60



Assento Especial: R$ 40



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 30



Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 30



* Os ingressos nos valores do 2º lote vão até às 23h59 da sexta (25)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80



Assento Especial: R$ 50



Cadeiras Ampliação: R$ 60



Sociais: R$ 50



Arquibancada Sede: R$ 60



Arquibancada Frontal: R$ 75

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160



Assento Especial: R$ 100



Cadeiras Ampliação: R$ 120



Arquibancada Sede: R$ 150



Arquibancada Frontal: R$ 160



Ilha Lounge: R$ 180 (pré-venda)

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100



Cadeiras Ampliação: R$ 100



Assento Especial: R$ 100

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50



Cadeiras Ampliação: R$ 50



Assento Especial: R$ 50

Visitante:

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)