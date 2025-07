Sem Allan, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Bragantino

Com o treino realizado pela manhã desta terça-feira, o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Bragantino pelo Brasileiro. O clube também divulgou a lista de jogadores que irão viajar para o duelo em São Paulo. Entre os desfalques, se destaca o volante Allan, titular no triunfo sobre o Fluminense no último domingo.

Tudo pronto para amanhã! Logo mais o Mengão segue viagem para enfrentar o RB Bragantino! ? #Treino pic.twitter.com/I16iVctkBg ? Flamengo (@Flamengo) July 22, 2025

Allan não estará presente no confronto devido ao controle de carga após uma queixa de dores no pé direito. Lesionados, Danilo, Plata, Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Pulgar também são baixas para a partida desta quarta-feira.

Com negociações avançadas por sua transferência para a Roma, Wesley, que foi preservado contra o Fluminense, também aparece na lista de Filipe Luís.

Promovidos da categoria sub-20, Daniel Sales, Guilherme, João Alves e Pedro Leão completam a relação.

Flamengo e Bragantino terão um confronto direto entre segundo e terceiro colocado do Brasileirão, respectivamente. Com 30 pontos, o Rubro-Negro vai em busca de uma vitória para se prevenir de uma possível arrancada do líder Cruzeiro, que possui 33 pontos.

O duelo acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança.