Seleção Brasileira de polo aquático perde e encerra participação no Mundial na 12ª posição

A Seleção Brasileira masculina de polo aquático perdeu para o Canadá, nesta terça-feira, por 16 a 11, e encerrou sua participação no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Singapura, na 12ª colocação.

"É a construção de um time e de um projeto focado no Pan de 2027. É uma campanha boa, mas que nos deixa um gostinho de querer mais. Temos que levar o entendimento da competição de alto nível como essa. A intensidade, a maneira de jogar e os erros que não podemos cometer. Isso tiramos como lição para as próximas temporadas", disse o treinador Thiago Batista ao site da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBDA (@cbdaoficial)

Depois de terminar na 2ª posição do grupo C, com duas vitórias e uma derrota, a Seleção Brasileira perdeu para Grécia, Japão e Canadá na sequência e ficou na 12ª posição geral.

Apesar do resultado, a Seleção Brasileira masculina de polo aquático terminou o Mundial de Esportes Aquáticos na melhor posição desde a edição de 2015, em Kazan, na Rússia, quando ficou na 10ª colocação. Em 2017, na edição de Budapeste, na Hungria, o Brasil também ficou na 12ª posição.

Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira começou a partida melhor que o Canadá e venceu o primeiro quarto por 3 a 1. Os canadenses equilibraram o duelo e o jogo foi para o intervalo empatado em 5 a 5.

O Canadá voltou melhor para o terceiro quarto e virou para 10 a 6. Na última parcial, a Seleção Brasileira não conseguiu mostrar poder de reação e perdeu o jogo por 16 a 11.