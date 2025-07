São Paulo goleia o Internacional e entra no G8 do Brasileiro Sub-17

O São Paulo superou o time do Internacional por 4 a 1 nesta terça-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. Lino (2), Brenno e Nicolas Kauan anotaram os gols do Tricolor no Estádio Morada dos Quero-Queros, no Rio Grande do Sul, enquanto Edson Machado diminuiu para o Colorado.

Com o triunfo, a equipe paulista entra no G8 da competição, grupo que garante vaga na próxima fase do torneio. O São Paulo ocupa a sétima colocação, com 18 pontos. O clube gaúcho, por sua vez, aparece na 17ª posição, com sete tentos.

Ambas as equipes voltam a campo na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), pelo Brasileirão Sub-17. O São Paulo recebe o Bragantino, em Cotia. Já o Inter visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly.

O jogo

Lino abriu o placar para o São Paulo com 27 minutos de jogo, porém aos 32, Edson Machado foi às redes e empatou o confronto em 1 a 1.

Após 11 minutos do início do segundo tempo, Brenno marcou com um passe de Davi Pena para o Tricolor retomar a frente do marcador. Passados dois minutos, Lino anotou mais uma bola na rede de cabeça, para ampliar.

Já nos acréscimos, aos 50 minutos da etapa complementar, Nicolas Kauan marcou o quarto gol do São Paulo, sacramentando a vitória da equipe paulista.