São Paulo busca reposição para Oscar e mais dois reforços, diz Hernan

O São Paulo procura um substituto para Oscar e mais dois reforços nesta janela de transferências, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

O São Paulo tem três prioridades nesta ordem: lateral direito, zagueiro destro, porque o Alan Franco está jogando do lado esquerdo, e esse meia.

Esse meia que o São Paulo quer é um jogador tipo um camisa 8 que chegue na área, faça gol, é um volante quase meia.

André Hernan

Oscar fraturou vértebras no clássico contra o Corinthians e deve ficar afastado por ao menos dois meses.

Como não tem dinheiro em caixa para investir, o Tricolor busca boas oportunidades de mercado, mirando jogadores em fim de contrato ou que possam chegar por empréstimo.

É tudo contratação assim: sem dinheiro, jogadores emprestados, em fim de contrato, empréstimo com opção de compra. Vai ser nesse modelo de negociação do São Paulo nessa janela, com essas três prioridades .

O São Paulo já tem mapeado alguns nomes para lateral direita, só que ainda não abriu negociações com ninguém. O Advíncula foi um pedido do Crespo, mas esbarrou nos valores que o Boca queria vender.

André Hernan

