São Paulo tem Danilo, do Flamengo, como referência em busca por reforço

O São Paulo está em busca de pelo menos mais um reforço e tem Danilo, do Flamengo, como exemplo.

O que aconteceu

O Tricolor quer um atleta que possa atuar como ala-direito e, em uma eventualidade, como zagueiro. O rubro-negro é usado como modelo internamente.

A prioridade do clube neste momento é trazer um ala para competir com Cédric. A diretoria também quer um zagueiro para compor elenco, mas entende que seria melhor resolver as duas lacunas com um jogador apenas.

O clube tem alguns nomes com tais características mapeados, mas nenhuma negociação avançada. Com orçamento limitado até mesmo para salários, encontrar um atleta que satisfaça as duas carências seria importante para poder arcar com apenas um salário mais alto em vez de dois mais baixos — o que aumenta também o leque de opções.

Outro setor que o clube busca reforçar é o meio-campo, ainda mais com a ausência de Oscar por cerca de dois meses. O São Paulo entende que precisa de um jogador que seja um meio termo entre Oscar e Marcos Antônio: alguém que possa atuar ofensivamente, mas que também consiga compor bem na fase defensiva.

A busca por um meia, entretanto, é vista como dificílima diante da escassez do mercado e dos recursos limitados do clube.