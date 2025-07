São Paulo busca embalar 1ª série de vitórias pelo Brasileiro e afastar perigo do Z4

Depois da grande vitória no Majestoso do fim de semana, o São Paulo, agora, tenta embalar de vez no Campeonato Brasileiro e somar sua primeira série de triunfos na atual edição da competição. Caso consiga, o Tricolor poderá respirar mais aliviado na briga contra o rebaixamento.

Com a moral elevada após o resultado no clássico, o São Paulo terá pela frente um Juventude abalado. No fim de semana, o time gaúcho foi goleado pelo Cruzeiro, por 4 a 0, fora de casa. O Tricolor, portanto, pode se aproveitar da situação para conquistar a segunda vitória consecutiva na Série A.

Na atual temporada, o São Paulo não conseguiu emendar uma série de triunfos no Campeonato Brasileiro. A campanha do Tricolor, inclusive, está longe do esperado: são apenas três vitórias, com sete empates e cinco derrotas em 15 rodadas.

O péssimo início de Brasileirão fez com que a torcida do São Paulo passasse a temer o rebaixamento, o que seria algo inédito na história do clube. A vitória no clássico, assim, foi importante para evitar que o Tricolor entrasse no Z4 e ganhasse moral para a sequência do torneio.

O São Paulo somou quatro empates consecutivos nas primeiras rodadas do Brasileirão. A série foi interrompida por uma vitória contra o Santos, no Morumbis, por 2 a 1. O segundo triunfo só foi acontecer três partidas depois, diante do Grêmio, por 2 a 1, também em casa.

Em seguida, o Tricolor passou por um momento negativo e amargou três derrotas seguidas, o que culminou na demissão do técnico Luis Zubeldía. Hernán Crespo retornou ao Tricolor, mas teve um revés e um empate até conquistar a vitória sobre o Corinthians no último sábado.

O treinador, então, tirou uma grande pressão das costas e ganhou um alívio momentâneo. Ainda assim, um bom resultado diante do Juventude pode fazer o São Paulo adquirir maior confiança para o restante do Brasileirão. Neste momento, a equipe ocupa a 14ª posição, com 16 pontos - dois a mais que o Santos, que abre o Z4.

O Tricolor de Hernán Crespo, portanto, tenta embalar de vez e atingir sua primeira série de vitórias nesta edição do Brasileiro contra o Juventude. O time gaúcho está na zona de rebaixamento e amarga o 18º posto, com 11 pontos, mas tem o fator casa a seu favor.

O São Paulo visita o Juventude nesta quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em compromisso válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.