São Paulo anuncia parceria com Stuttgart para a base; confira todos os detalhes

Nesta terça, através de coletiva de imprensa, Douglas Schwartzmann, diretor-adjunto de Cotia, revelou mais detalhes sobre a parceria entre São Paulo e Stuttgart, que representa uma forma de expandir ambas as marcas e adquirir conhecimento no futebol internacional. Stephan Hildebrandt, diretor de base do time alemão, reforçou que o acordo é "baseado em confiança" e que busca prolongá-lo.

"O intuito dessa parceria não é financeiro, é uma troca de experiências. Queremos ver como é o trabalho deles e eles querem ver como trabalhamos. Hoje, eles estão olhando para nós alguns jogadores que possam ter um potencial de vivenciar a Europa. Nós também estamos olhando o desempenho de alguns jogadores deles para que também possam passar uma temporada aqui e vejam outras culturas, porque é muito difícil sair da Europa para ficar aqui. Esse acordo não tem data limite", declarou Schwartzmann.

A parceira inclui visitas dos jovens atletas às instalações de ambas as equipes, eventuais trocas de profissionais para períodos de treinamento e a participação dos times em jogos amistosos no Brasil e na Alemanha.

Na última semana, inclusive, o São Paulo sediou um torneio amistoso com Stuttgart, Palmeiras e Clube Vital. O Tricolor encerrou a fase de grupos nesta terça-feira e garantiu vaga na final, onde enfrentará o Alviverde.

"A gente vê jogadores que têm potencial para jogarem lá, que podemos pensar em futuras vendas, e não só com o Stuttgart. Eles também olham para esses jogadores como atletas que futuramente possam ser queridos por eles. O que a gente faz junto é entender o perfil que interessa a eles e o que nos interessa. É basicamente para escolhermos os atletas que vão e os atletas que vêm. Temos que encontrar perfis diferentes do que estamos acostumados", afirmou o diretor.

Em junho de 2024, alguns representantes do Stuttgart já haviam conhecido Cotia. Após a visita, os fizeram a proposta da parceria: "Esse acordo é baseado em confiança. Nós compartilhamos os mesmos interesses, então não é sobre tentar enganar o outro e pegar um jogador bom. Nós escolhemos tudo junto, e esse começo de interação é muito importante. Queremos continuar com esse acordo de cooperação mútua", completou Hildebrandt.