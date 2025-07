Santos x Internacional: confira onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Internacional, na Vila Belmiro, às 21h30 (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida por Globo e Premiere.

No último sábado, o Santos foi derrotado pelo Mirassol por 3 a 0. Com este resultado, o Peixe, que havia vencido o Flamengo na rodada anterior, permaneceu com 14 pontos e entrou na zona do rebaixamento da competição, uma vez que o Vitória (agora com 15 somados) bateu o Red Bull Bragantino e o Vasco (agora com 14 unidades, à frente do Alvinegro por critérios de desempate) empatou com o Grêmio.

Por outro lado, o último resultado do Internacional no torneio nacional é uma vitória por 1 a 0, contra o Ceará, no Beira-Rio. Ao triunfar, o time comandado por Roger Machado subiu à 12ª posição da tabela, com 17 pontos em 14 jogos.