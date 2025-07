Santos x Inter: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Santos encara o Internacional em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h30 (de Brasília).

O Peixe busca uma reação após perder por 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. A derrota devolveu o clube para a zona do rebaixamento. O time paulista está na 17ª colocação, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro fora do Z-4.

O técnico Cleber Xavier não poderá contar com o volante Tomás Rincón, que cumpre suspensão pelo acúmulo de amarelos. Willian Arão e João Schmidt brigam pelo posto de titular.

O meia-atacante Neymar, por sua vez, está treinando firme para ser titular pela terceira partida seguida na temporada.

Do outro lado, o Inter respira mais tranquilo. O Colorado vem de duas vitórias seguidas, contra Vitória e Ceará, ambas por 1 a 0. A equipe aparece na 12ª posição, com 17 pontos.

Em meio a este cenário, o técnico Roger Machado deve manter a escalação titular. Kaique Rocha, de saída do clube, e Vitinho, Fernando, Bruno Gomes e Lucca Drummond, lesionados, são desfalques.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X INTERNACIONAL

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 23 de julho, quarta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

SANTOS: Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Deivid Washington e Guilherme



Técnico: Cleber Xavier

INTER: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré



Técnico: Roger Machado