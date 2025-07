Santos firma parceria com empresa especializada em soluções de climatização

O Santos fechou uma parceria com a Daikin, empresa especializada em soluções de climatização, para a implementação de sistemas de climatização. O projeto abrange tanto as áreas esportivas quanto os espaços de recepção, incluindo o CT Rei Pelé, os vestiários e o camarote NR Sports na Vila Belmiro.

"Esse fator é essencial para o conforto e o desempenho físico e cognitivo de atletas, colaboradores e visitantes. A climatização adequada contribui, ainda, para benefícios em saúde, concentração e produtividade", explicou o clube.

O projeto de climatização foi elaborado de forma personalizada, levando em consideração fatores como a ocupação dos espaços, a incidência solar, a presença de equipamentos e o tipo de atividade realizada em cada ambiente.

Em uma etapa subsequente, o projeto também incluirá a renovação do sistema de climatização do hotel de concentração dos jogadores profissionais, localizado no CT Rei Pelé.

"A climatização adequada é essencial para preservar a durabilidade dos equipamentos e materiais presentes, tanto no centro de treinamento quanto no camarote, prevenindo danos causados por umidade excessiva ou temperaturas inadequadas. Este cuidado é ainda mais relevante considerando as condições climáticas específicas da região", afirmou Nilson Murayama, Gerente Sênior de Marketing da Daikin Brasil.