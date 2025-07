Rony x Atlético-MG: SAF resolve? Colunistas analisam dívidas com atletas

O atacante Rony pediu na Justiça a rescisão de contrato com o Atlético-MG por conta de atrasos de pagamento. No UOL News, Alicia Klein e Milly Lacombe debateram a situação do clube mineiro.

Além do ex-palmeirense, outros jogadores, como Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Guilherme Arana notificaram o clube extrajudicialmente e não descartam seguir o caminho de Rony.

Alicia: Problemas do Galo não são de hoje

É difícil dizer o que não está acontecendo no Galo. Muito problemas dentro de campo, fora de campo e uma gestão que não entrega o que se esperaria de uma SAF. Fala-se muito que a SAF é a solução, que vai resolver os problemas administrativos, que vai profissionalizar [o futebol] e essas coisas não vão mais acontecer. E não é o que a gente está vendo. Os problemas do Galo não vêm de hoje, mas, aparentemente, há um desgaste que pegou o elenco como um todo.

Alicia Klein

Milly: SAF é solução ruim para problema real

O Rony não está errado e os outros jogadores também não. Quando a gente fala em SAF, a gente pensa em uma solução para todos os problemas. E não é. A SAF é uma solução ruim para um problema real - nosso futebol tem problemas de administração. [...] Sabe qual é a solução que o Conselho vai votar? Mais aporte de dinheiro e entregar mais percentual para a holding.

Milly Lacombe

